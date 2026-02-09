Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Motorradfahrer ohne Fahrerlaubnis bei Unfall schwer verletzt

Duisburg (ots)

Am Sonntagabend (8. Februar) kam es gegen 18:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Bereich Meidericher Straße / Futterstraße, bei dem ein 24-jähriger Audi-Fahrer und ein 26-jähriger Motorradfahrer beteiligt waren.

Nach Angaben des 24-jährigen Autofahrers hatte ein Fahrzeug in die Futterstraße abbiegen wollen. Da der Einmündungsbereich zu eng war, konnte das Fahrzeug nicht an ihm vorbeifahren, sodass er langsam in den Einmündungsbereich hineinfuhr, um Platz für das Auto zu schaffen. Während er sich in den Kreuzungsbereich begab, kollidierte er mit dem kreuzenden Motorrad.

Durch den Aufprall wurde das Krad auf den gegenüberliegenden Fahrstreifen geschleudert, wo es gegen ein dort stehendes Verkehrszeichen prallte. Der 26-jährige Motorradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Notarzt behandelte ihn noch vor Ort, ehe er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde. Der 24-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei den betroffenen Bereich ab. Das Motorrad wurde für die Ermittlungen sichergestellt; der Unfallhergang wird derzeit vom Verkehrskommissariat 22 untersucht. Bei der Überprüfung der Personalien des Motorradfahrers stellte sich heraus, dass dieser keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Gegen ihn wurde eine entsprechende Anzeige gefertigt.

