POL-EU: Mann verliert Bewusstsein - Verkehrsunfall

Euskirchen (ots) - Am Montag (31. März) kam es um 11.40 Uhr in einem Supermarkt in Euskirchen zu einem Ladendiebstahl. Ein Mann betrat den Supermarkt und füllte eine Tragetasche mit einer Vielzahl an Waren. Anschließend suchte der Mann den Eingangsbereich auf und wartete, bis neue Kunden die Filiale betraten. Dann stellte er die gefüllte Tragetasche in den Schleusenbereich. Danach beabsichtigte er, den Kassenbereich ...

mehr