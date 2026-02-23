Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Auto beschädigt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 23.02.2026, in der Zeit von 09:30 Uhr bis 09:45 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Hammer in Wehr ein Seat Ibiza beschädigt. Der Seat war auf einem Mutter-Kind-Parkplatz im Bereich des Eingangs abgestellt. Der Sachschaden hinten rechts dürfte mehrere Tausend Euro betragen. Der Polizeiposten Wehr hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07762 80780 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 entgegen.

