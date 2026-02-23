PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Auto beschädigt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 23.02.2026, in der Zeit von 09:30 Uhr bis 09:45 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Hammer in Wehr ein Seat Ibiza beschädigt. Der Seat war auf einem Mutter-Kind-Parkplatz im Bereich des Eingangs abgestellt. Der Sachschaden hinten rechts dürfte mehrere Tausend Euro betragen. Der Polizeiposten Wehr hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07762 80780 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

  • 23.02.2026 – 15:40

    POL-FR: Bad Säckingen: Unstimmigkeiten im Straßenverkehr - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 20.02.2026, soll es auf der A98 und im weiteren Verlauf auf der B34 in Bad Säckingen zu einer Situation zwischen einer 37- jährigen Fiat - Fahrerin und einem 54 Jahre alten BMW- Fahrer gekommen sein. Beide Parteien werfen der jeweils anderen eine Straftat vor. Während die 37- Jährige den 54-Jährigen überholt und dabei beleidigt haben ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 15:40

    POL-FR: Jestetten: Laterne angefahren - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Bereits am Donnerstag, 19.02.2026, wurde gegen 11.00 Uhr eine angefahrene Laterne in der Hauptstraße kurz nach der Einmündung der Grafengasse in Jestetten gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen müsste der Schaden durch ein größeres Fahrzeug, welches auf dem Parkplatz parallel zur Hauptstraße einparkte, verursacht worden sein. Möglicherweise handelte es sich um ein blaues Fahrzeug. Der Sachschaden ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 15:39

    POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Einbruch in Einfamilienhaus

    Freiburg (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 19.02.2026, 20:30 Uhr bis Samstag, 21.02.2026, 17:30 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Übertal in Tiengen. Die Täterschaft durchwühlte mehrere Räume und flüchtete mit Diebesgut im vierstelligen Bereich. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges ...

    mehr
