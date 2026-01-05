Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Brand eines Härtebeckens im Morsbachtal

Remscheid (ots)

Am heutigen Morgen kam es zu einem Brand in einem Betrieb an der Morsbachtalstraße. Um 05:11 wurde die Feuerwehr durch die automatische Brandmeldeanlage des Betriebs alarmiert. Umgehend machten sich der Löschzug der Berufsfeuerwehr und die Kräfte der Löscheinheit Hasten auf den Weg zur Einsatzstelle. Die erst eintreffenden Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr wurden durch die Mitarbeiter des Betriebes in Empfang genommen. In einer Härtemaschine war Härteöl in Brand geraten. Die eigene CO₂-Löschanlage der Maschine wurde durch die Mitarbeitenden ausgelöst. Diese konnte den Brand allerdings nicht ganz löschen. Der Brand wurde durch die Feuerwehr mit 2 Trupps unter Atemschutz mit einem Schaumangriff bekämpft. Bereits nach wenigen Minuten war das Feuer unter Kontrolle. Anschließend wurden noch Belüftungsmaßnahmen durchgeführt. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und die Löscheinheit Hasten der Freiwilligen Feuerwehr mit insgesamt 9 Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften. Der Einsatz war nach ca. 2h beendet.

