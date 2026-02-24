PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinhausen: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 23.02.2026, gegen 8:45 Uhr brannte es in einer Wohnung in der Rheinhauser Weltinstraße.

Nach derzeitigen Erkenntnissen bemerkte die 63 Jahre alte Bewohnerin einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus eine Rauchentwicklung und verständigte die Feuerwehr. Im Rahmen der Branderkundung stellte diese ein Feuer hinter einer Wandverkleidung fest und musste für die Brandbekämpfung Teile der Wand sowie des Daches entfernen. Das Feuer konnte anschließend zeitnah gelöscht werden. Die Wohnungsbewohnerin sowie mehrere Haustiere blieben unverletzt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Wohnung bleibt aufgrund der Rauchentwicklung bis auf Weiteres unbewohnbar. Die 63-Jährige konnte bei Bekannten untergebracht werden.

Der Polizeiposten Kenzingen hat die Ermittlungen übernommen und vermutet derzeit einen technischen Defekt als mögliche Brandursache.

ak

