Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herrischried: Verlorene Ladung verursacht Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Montag, 23.02.2026, kam es gegen 13.00 Uhr auf der L151 zwischen Herrischried und Todtmoos, an der Abzweigung zur K6528 in Richtung Lindau, zu einem Unfall. Ein 21- jähriger Audi- Fahrer soll aufgrund des Nebels zwei auf der Fahrbahn liegende Ziegelsteine zu spät erkannt haben. Beim Überfahren entstand Sachschaden am Audi von ungefähr 1000 Euro. Der Polizeiposten Görwihl hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf ein Fahrzeug, das die Ziegelsteine von der Ladefläche verloren haben könnte, geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07764 9329980 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 9340 entgegen.

