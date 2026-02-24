Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen - Seppenhofen: Diebstahl von Kupferabdeckungen am Friedhof, Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Freitag, dem 20.02.2026 bis Montag dem 23.02.2026, kam es am Friedhof in Seppenhofen zu einem Diebstahl, bei dem Kupferabdeckungen von der Friedhofsmauer entfernt wurden. Der Diebstahlsschaden wird auf 4000,00EUR geschätzt. Ein Zusammenhang zu dem Diebstahl eines Kupferfallrohrs an einem Bushaltestellenhäuschen in Göschweiler vom 04.02.2026 kann nicht ausgeschlossen werden.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 07651 9336-0 zu melden.

/Schrei

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell