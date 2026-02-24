Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz- Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 23.02.2026, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 14:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Hammer in Wehr ein Dacia angefahren. Laut Spurenlage müsste der Unfall durch ein bislang unbekanntes Auto beim Ausparken verursacht worden sein. Der Sachschaden dürfte ungefähr 1.000 Euro betragen. Der Polizeiposten Wehr hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07762 80780 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 entgegen.

