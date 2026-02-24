PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Reifenplatzer eines Sattelzuges auf der Autobahn sorgt für erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen

Freiburg (ots)

Ein Reifenplatzer an einem Sattelzug sorgte am Montagnachmittag, 23.02.2026 auf der Autobahn A 98 für erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet von Lörrach.

Der Fahrer eines Sattelzuges befuhr gegen 13.00 Uhr die Autobahn A 98 von Rheinfelden kommend in Richtung Weil am Rhein, als ihm zwischen der Anschlussstelle Lörrach-Ost und Lörrach-Mitte der vordere linke Reifen der Sattelzugmaschine platzte. Der Sattelzug kam nach links und touchierte die Mittelschutzplanke, welche über einer Länge von über 30 Metern beschädigt wurde. Durch das Touchieren der Mittelschutzplanke wurde alle linken Reifen des Aufliegers ebenfalls beschädigt. Zur Absicherung der Unfallstelle und der Bergung des Sattelzuges musste der Streckenabschnitt bis gegen 16.00 Uhr komplett gesperrt werden. Eine Ausleitung erfolgte über die Anschlussstelle Lörrach-Ost. Aufgrund der Reparatur der Schutzplanke blieb die Sperrung des linken Fahrstreifens bis Dienstagmittag 15.00 Uhr bestehen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 14:49

    POL-FR: Breitnau, B31: LKW soll Unfallflucht im Höllental begangen haben, Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Montag, 23.02.2026, gegen 12:25 Uhr, meldete ein 32-jähriger Autofahrer, dass er auf der Höhe der Löffeltalkurve im Höllental in Fahrtrichtung Hinterzarten von einem LKW überholt wurde. Der LKW sei dabei so weit rechts gefahren, dass der 32-Jährige ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Dadurch kollidierte der Autofahrer mit der ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 14:47

    POL-FR: Löffingen - Seppenhofen: Diebstahl von Kupferabdeckungen am Friedhof, Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Im Zeitraum von Freitag, dem 20.02.2026 bis Montag dem 23.02.2026, kam es am Friedhof in Seppenhofen zu einem Diebstahl, bei dem Kupferabdeckungen von der Friedhofsmauer entfernt wurden. Der Diebstahlsschaden wird auf 4000,00EUR geschätzt. Ein Zusammenhang zu dem Diebstahl eines Kupferfallrohrs an einem Bushaltestellenhäuschen in Göschweiler vom ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 14:27

    POL-FR: Wehr: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz- Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Am Montag, 23.02.2026, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 14:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Hammer in Wehr ein Dacia angefahren. Laut Spurenlage müsste der Unfall durch ein bislang unbekanntes Auto beim Ausparken verursacht worden sein. Der Sachschaden dürfte ungefähr 1.000 Euro betragen. Der Polizeiposten Wehr hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren