Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Reifenplatzer eines Sattelzuges auf der Autobahn sorgt für erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen

Freiburg (ots)

Ein Reifenplatzer an einem Sattelzug sorgte am Montagnachmittag, 23.02.2026 auf der Autobahn A 98 für erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet von Lörrach.

Der Fahrer eines Sattelzuges befuhr gegen 13.00 Uhr die Autobahn A 98 von Rheinfelden kommend in Richtung Weil am Rhein, als ihm zwischen der Anschlussstelle Lörrach-Ost und Lörrach-Mitte der vordere linke Reifen der Sattelzugmaschine platzte. Der Sattelzug kam nach links und touchierte die Mittelschutzplanke, welche über einer Länge von über 30 Metern beschädigt wurde. Durch das Touchieren der Mittelschutzplanke wurde alle linken Reifen des Aufliegers ebenfalls beschädigt. Zur Absicherung der Unfallstelle und der Bergung des Sattelzuges musste der Streckenabschnitt bis gegen 16.00 Uhr komplett gesperrt werden. Eine Ausleitung erfolgte über die Anschlussstelle Lörrach-Ost. Aufgrund der Reparatur der Schutzplanke blieb die Sperrung des linken Fahrstreifens bis Dienstagmittag 15.00 Uhr bestehen.

