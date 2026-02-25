PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Glottertal: Gebäudebrand ohne Verletzte

Freiburg (ots)

Am Dienstagnachmittag, 24.02.2026, gegen 14:35 Uhr wurde eine Rauchentwicklung in einem Dachgeschoss eines Wohnhauses in der Föhrentalstraße in Glottertal gemeldet.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Glottertal und Denzlingen zunächst einen Brand in der Küche im Obergeschoss des von sechs Personen bewohnten Gebäudes feststellen und zunächst löschen. Verletzt wurde niemand. Die betroffene Wohnung ist aber bis auf weiteres unbewohnbar.

Gegen 19:50 Uhr meldete ein Zeuge, dass das zuvor betroffene Gebäude erneut brennen würde. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand der Dachstuhl des Hauses vollständig in Flammen. Die gemeinsamen Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehren Glottertal und Denzlingen dauern aktuell noch unter anderem aufgrund möglicher Glutnester an.

Der Straßenverkehr an der Einsatzstelle ist derzeit nicht beeinträchtigt.

Über verletzte Personen ist bislang nichts bekannt.

Die Ermittlungen zur genauen Schadenshöhe sowie der möglichen Brandursache dauern an.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 15:31

    POL-FR: Landkreis Lörrach: Einbrüche in Wohnhäuser - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Über das Wochenende wurden der Polizei bislang fünf Einbrüche in Wohnhäuser mitgeteilt. Schallbach Am Freitag, 20.02.2026, in dem Zeitraum zwischen 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Blauenstraße in Schallbach. Mehrere Räume wurden durchsucht. Über das ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 15:28

    POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Einbruch in Kiosk - Zielrichtung Tabakwaren - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Montag, 23.02.2026, 19.30 Uhr bis Dienstag, 24.02.2026, 08.00 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft eine Glastür auf, um in einen Kiosk in der Markgrafenstraße in Grenzach zu gelangen. Aus dem Kiosk wurde eine noch unbekannte Menge an Tabakwaren entwendet. Ebenso Münzgeld in unbekannter Höhe. Der Polizeiposten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren