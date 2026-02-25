Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Glottertal: Gebäudebrand ohne Verletzte

Freiburg (ots)

Am Dienstagnachmittag, 24.02.2026, gegen 14:35 Uhr wurde eine Rauchentwicklung in einem Dachgeschoss eines Wohnhauses in der Föhrentalstraße in Glottertal gemeldet.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Glottertal und Denzlingen zunächst einen Brand in der Küche im Obergeschoss des von sechs Personen bewohnten Gebäudes feststellen und zunächst löschen. Verletzt wurde niemand. Die betroffene Wohnung ist aber bis auf weiteres unbewohnbar.

Gegen 19:50 Uhr meldete ein Zeuge, dass das zuvor betroffene Gebäude erneut brennen würde. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand der Dachstuhl des Hauses vollständig in Flammen. Die gemeinsamen Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehren Glottertal und Denzlingen dauern aktuell noch unter anderem aufgrund möglicher Glutnester an.

Der Straßenverkehr an der Einsatzstelle ist derzeit nicht beeinträchtigt.

Über verletzte Personen ist bislang nichts bekannt.

Die Ermittlungen zur genauen Schadenshöhe sowie der möglichen Brandursache dauern an.

ak

