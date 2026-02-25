Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Bereits am Donnerstag, den 19.02.2026, sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Mozartstraße in Emmendingen eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich die Tat zwischen 20 und 21 Uhr.

Die Höhe des Diebstahlschadens ist derzeit noch unbekannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 07641-582-0 zu melden.

Darüber hinaus bittet die Polizei, vorhandene Videoaufzeichnungen - etwa von privaten Überwachungskameras, Türklingel-Kameras oder Fahrzeugkameras - die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten, der Polizei zur Verfügung zu stellen.

oec

