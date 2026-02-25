PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Bereits am Donnerstag, den 19.02.2026, sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Mozartstraße in Emmendingen eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich die Tat zwischen 20 und 21 Uhr.

Die Höhe des Diebstahlschadens ist derzeit noch unbekannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 07641-582-0 zu melden.

Darüber hinaus bittet die Polizei, vorhandene Videoaufzeichnungen - etwa von privaten Überwachungskameras, Türklingel-Kameras oder Fahrzeugkameras - die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten, der Polizei zur Verfügung zu stellen.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 09:07

    POL-FR: Glottertal: Gebäudebrand ohne Verletzte

    Freiburg (ots) - Am Dienstagnachmittag, 24.02.2026, gegen 14:35 Uhr wurde eine Rauchentwicklung in einem Dachgeschoss eines Wohnhauses in der Föhrentalstraße in Glottertal gemeldet. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Glottertal und Denzlingen zunächst einen Brand in der Küche im Obergeschoss des von sechs Personen bewohnten Gebäudes feststellen und zunächst löschen. Verletzt wurde niemand. Die ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 15:31

    POL-FR: Landkreis Lörrach: Einbrüche in Wohnhäuser - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Über das Wochenende wurden der Polizei bislang fünf Einbrüche in Wohnhäuser mitgeteilt. Schallbach Am Freitag, 20.02.2026, in dem Zeitraum zwischen 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Blauenstraße in Schallbach. Mehrere Räume wurden durchsucht. Über das ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 15:28

    POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Einbruch in Kiosk - Zielrichtung Tabakwaren - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Montag, 23.02.2026, 19.30 Uhr bis Dienstag, 24.02.2026, 08.00 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft eine Glastür auf, um in einen Kiosk in der Markgrafenstraße in Grenzach zu gelangen. Aus dem Kiosk wurde eine noch unbekannte Menge an Tabakwaren entwendet. Ebenso Münzgeld in unbekannter Höhe. Der Polizeiposten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren