POL-FR: Das Polizeipräsidium Freiburg hat im Rahmen seiner beiden Pressekonferenzen die regionalen PKS-Zahlen für das Jahr 2025 vorgestellt
Freiburg (ots)
Polizeipräsident Norbert Schneider, Polizeivizepräsident Uwe Oldenburg und Leitender Polizeidirektor Armin Bohnert (Leiter der Kriminalpolizeidirektion) stellten gestern in Freiburg und heute in Lörrach die Polizeiliche Kriminalitätsstatistik 2025 für das Polizeipräsidium Freiburg, den Stadtkreis Freiburg sowie die Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, Lörrach und Waldshut vor.
Das entsprechende Medienhandout erhalten Sie unter folgendem Link:
https://ppfreiburg.polizei-bw.de/wp-content/uploads/sites/2/2026/02/Medienhandout-PKS-2025.pdf
Darüber hinaus gilt das gesprochene Wort.
Beigefügte Bilder dürfen gerne verwendet werden.
Für Rückfragen zur Statistik stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
