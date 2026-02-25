PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Das Polizeipräsidium Freiburg hat im Rahmen seiner beiden Pressekonferenzen die regionalen PKS-Zahlen für das Jahr 2025 vorgestellt

Freiburg (ots)

Polizeipräsident Norbert Schneider, Polizeivizepräsident Uwe Oldenburg und Leitender Polizeidirektor Armin Bohnert (Leiter der Kriminalpolizeidirektion) stellten gestern in Freiburg und heute in Lörrach die Polizeiliche Kriminalitätsstatistik 2025 für das Polizeipräsidium Freiburg, den Stadtkreis Freiburg sowie die Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, Lörrach und Waldshut vor.

Das entsprechende Medienhandout erhalten Sie unter folgendem Link:

https://ppfreiburg.polizei-bw.de/wp-content/uploads/sites/2/2026/02/Medienhandout-PKS-2025.pdf

Darüber hinaus gilt das gesprochene Wort.

Beigefügte Bilder dürfen gerne verwendet werden.

Für Rückfragen zur Statistik stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

