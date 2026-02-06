PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geschwindigkeitskontrollen auf L523

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (05.02.2026), zwischen 10:45 und 16:30 Uhr, führten Kräfte der zentralen Verkehrsdienste Geschwindigkeitskontrollen auf der L523, zwischen dem BASF-Tor 12 und der Auffahrt zur B9, durch. Aufgrund von Straßenschäden wurde die erlaubte Höchstgeschwindigkeit in diesem Bereich durch die Stadt Ludwigshafen zum Schutz der Verkehrsteilnehmer aktuell auf 50 km/h reduziert. Bei knapp 2.500 gemessenen Fahrzeugen wurden rund 670 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. In mehr als 80 Fällen ziehen diese ein Fahrverbot mit sich. Die höchste festgestellte Geschwindigkeit eines Verkehrsteilnehmers betrug 129 km/h und damit 79 km/h mehr als erlaubt.

Die Verkehrsüberwachung mittels Verkehrskontrollen gehört zu den zentralen Aufgaben der Polizei. Die Kontrollen sind für die Sicherheit im Straßenverkehr von großer Bedeutung und finden deshalb das ganze Jahr über statt. Eine Analyse der Verkehrsunfallzahlen im Polizeipräsidium Rheinpfalz verdeutlicht die Notwendigkeit von Kontrollmaßnahmen, um die Senkung der Verkehrsunfallzahlen und auch insbesondere der Anzahl der Unfälle mit Personenschäden zu erreichen. Überhöhte Geschwindigkeit bleibt hierbei weiter eine Hauptunfallursache: 2024 wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz wegen nicht angepasster oder überhöhter Geschwindigkeit 2.027 Verkehrsunfälle registriert. 587 Personen kamen bei diesen Unfällen zu Schaden.

