Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kirchzarten: Gasleitung bei Baggerarbeiten beschädigt

Freiburg (ots)

Am Mittwochvormittag, 25.02.2026, kurz nach 11 Uhr wurde in der «Alte Ibentalstraße» in Kirchzartener Ortsteil Burg bei Tiefbauarbeiten eine Gasleitung beschädigt.

Aufgrund des austretenden Gases musste aus Sicherheitsgründen der Bereich um die Austrittsstelle geräumt werden. Hiervon waren mehrere Anwohnende betroffen. Verletzt wurde allerdings niemand.

Derzeit versucht die zuständige Versorgungsfirma das Leck zu schließen. Hierfür ist die «Alte Ibentalstraße» aktuell voll gesperrt. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht derzeit aber nicht. Eine Sammelstelle für die betroffenen Anwohner wurde in der benachbarten Markenhofstraße eingerichtet.

Wann genau die Einsatzstelle wieder freigeben wird, kann derzeit nicht genau abgeschätzt werden. Es ist aber von mehrstündigen Reparaturarbeiten auszugehen.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

