Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen: Schülerin nach Zusammenstoß mit Pkw verletzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 26.02.2026, hat sich gegen 9:40 Uhr auf dem Südring in Bad Krozingen auf Höhe des dortigen Schulzentrums ein Verkehrsunfall zwischen einer 15-jährigen Fußgängerin und einem bislang unbekannten Fahrzeugführer ereignet.

Die Schülerin hatte nach derzeitigen Erkenntnissen versucht ein Fußgängerüberweg zu überqueren als ein aus dem Kreisverkehr kommender Pkw heranfuhr. Der Wagen erfasste das Mädchen seitlich, sodass es stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Das am Unfall beteiligte Fahrzeug setzte seine Fahrt fort.

Die Schülerin wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Freiburger Klinik transportiert.

Zeugen gaben an, dass ein graues Auto den Südring mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit befahren haben soll. Ob es sich bei dem beschriebenen Wagen um das unfallbeteiligte Fahrzeug gehandelt hat, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Das Polizeirevier Müllheim (Telefon: 07631 1788-0) sucht nun weitere Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und/ oder Hinweise zum gesuchten Pkw geben können.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell