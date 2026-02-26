Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und hohem Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 25.02.2026, kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Auffahrunfall am Kreisverkehr in der Hauptstraße in Kadelburg. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Opel mit Anhänger vor der Einfahrt in den Kreisverkehr von Westen kommend, angehalten haben. Eine Nachfolgende 64-jährige Renault-Fahrerin erkannte das stehende Gespann zu spät und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel in den Kreisverkehr geschoben und kollidierte dort mit einem bereits im Kreisverkehr stehenden VW. An allen Autos entstand Sachschaden von insgesamt ungefähr 12.000 Euro. Alle Autos blieben fahrbereit. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen niemand.

