PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und hohem Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 25.02.2026, kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Auffahrunfall am Kreisverkehr in der Hauptstraße in Kadelburg. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Opel mit Anhänger vor der Einfahrt in den Kreisverkehr von Westen kommend, angehalten haben. Eine Nachfolgende 64-jährige Renault-Fahrerin erkannte das stehende Gespann zu spät und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel in den Kreisverkehr geschoben und kollidierte dort mit einem bereits im Kreisverkehr stehenden VW. An allen Autos entstand Sachschaden von insgesamt ungefähr 12.000 Euro. Alle Autos blieben fahrbereit. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen niemand.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 14:31

    POL-FR: Wutöschingen: Brand in Werkshalle

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 25.02.2026, wurde gegen 19:00 Uhr ein Brand in einer Werkshalle in Wutöschingen gemeldet. An einer Maschine sei es im regulären Betrieb aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand gekommen, der sich in der Halle ausbreitete. Die Feuerwehr war mit mehreren Abteilungen, unterstützt durch benachbarte Gemeinden, vor Ort im Einsatz und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 14:31

    POL-FR: Weilheim: Motorradunfall im Schlüchttal

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 25.02.2026, kam es gegen 16:45 Uhr auf der L 157 zwischen Gutenburg und Witznau zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 25-jährige Motorradfahrer in einer scharfen Linkskurve aus bislang unbekannten Gründen gegen die Leitplanke geprallt sein. Der Fahrer wurde vom Motorrad abgeworfen und blieb hinter der Leitplanke liegen. Das Motorrad ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 14:09

    POL-FR: Bad Krozingen: Schülerin nach Zusammenstoß mit Pkw verletzt - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Donnerstagmorgen, 26.02.2026, hat sich gegen 9:40 Uhr auf dem Südring in Bad Krozingen auf Höhe des dortigen Schulzentrums ein Verkehrsunfall zwischen einer 15-jährigen Fußgängerin und einem bislang unbekannten Fahrzeugführer ereignet. Die Schülerin hatte nach derzeitigen Erkenntnissen versucht ein Fußgängerüberweg zu überqueren als ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren