Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 25.02.2026, kam es gegen 10:15 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der B34 in Bad Säckingen, kurz nach der Einmündung der Schaubinger Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine 67-jährige Dacia- Fahrerin einen haltenden LKW zu spät erkannt haben und soll diesem Aufgefahren sein. Dabei wurde der Dacia erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Am LKW entstand minimaler Sachschaden. Die Dacia-Fahrerin wurde leicht verletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen bis die Unfallstelle nach knapp 90 Minuten wieder geräumt war.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell