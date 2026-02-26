Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Fußgängerin stürzt am Fahrbahnrand und verletzt sich schwer - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 25.02.2026, gegen 14.45 Uhr, stürzte eine 76-jährige Fußgängerin, als sie in Höhe des Berliner Platzes die Hauptstraße überqueren wollte. Dabei verletzte sie sich schwer. Nach bisherigen Erkenntnissen stand die Frau auf Höhe des Berliner Platzes, im Bereich der Parkplätze, am Fahrbahnrand und wollte die Hauptstraße überqueren, um zur gegenüberliegenden Bushaltestelle zu kommen. Zur gleichen Zeit habe wohl ein hinter ihr parkender Pkw-Fahrer rückwärts ausgeparkt. Aus hier bislang noch nicht bekannten Gründen stürzte die Frau auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte die Frau in Krankenhaus. Es bedarf weiterer Ermittlungen ob es zuvor vielleicht zu einem Kontakt zwischen dem Pkw und der Fußgängerin gekommen sein könnte.

Die Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nun den Fahrer des ausparkenden Pkw. Dieser könnte in einem älteren, silberfarbenen Opel unterwegs gewesen sein. Der Pkw-Fahrer möge sich bitte mit der Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, in Verbindung setzen. Ebenso Zeugen, welche den Sturz der Frau beobachtet haben.

