Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Pkw brennt in den Reben komplett aus

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 25.02.2026, gegen 11.00 Uhr, brannte ein Pkw in den Reben in der Blansinger Straße in Rheinweiler komplett aus.

Eine 85-jährige Pkw-Fahrerin war auf dem Rückweg von Efringen-Kirchen und wurde unweit des Ortseinganges von Rheinweiler von einem entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer auf einen Brand im Bereich des Motorraumes ihres Pkw aufmerksam gemacht. Als sie anhielt und ausstieg habe das Feuer auf den gesamten Pkw übergegriffen. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch abgelöscht werden. Der Pkw brannte komplett aus. Als Brandursache könnte ein technischer Defekt in Frage kommen. Es wurde niemand verletzt. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

