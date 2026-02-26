PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern
A5 - Sperrung nach Auffahrunfall

Achern (ots)

Auf der A5 in Richtung Karlsruhe fuhr am Donnerstagvormittag ein Skoda-Fahrer zwischen Appenweier und Achern bei hoher Geschwindigkeit auf einen Audi auf. Beide Fahrzeuge kamen nach der Kollision auf dem Standstreifen zum Stehen. Bei dem sich gegen 11 Uhr zugetragenen Unfall wurde einer der beteiligten Fahrzeugführer leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die rechte und die mittlere Fahrspur waren teilweise gesperrt. Gegen 12:30 Uhr war die Fahrbahn wieder frei. Der Sachschaden dürfte im Bereich mehrerer Zehntausend Euro liegen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

/vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 12:28

    POL-OG: Rheinau/Rheinbischofsheim - Schwerer Verkehrsunfall -Nachtragsmeldung-

    Rheinau/Rheinbischofsheim (ots) - Die polizeilichen Maßnahmen an der Unfallstelle sind nach dem schweren Unfall am frühen Donnerstagmorgen zunächst beendet, sodass die Hauptstraße seit 9:45 Uhr wieder frei befahrbar ist. Die 37 Jahre alte Frau schwebt nach wie vor in Lebensgefahr. Nach einer ersten Untersuchung durch einen hinzugezogenen Sachverständigen stellt ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 11:12

    POL-OG: Rastatt - Suche nach Unfallgeschädigten

    Rastatt (ots) - Nachdem eine 19-jährige VW-Fahrerin am Mittwochmittag gegen 11:20 Uhr beim Einparken auf dem Parkplatz der Hansjakobschule in der Engelstraße gegen einen geparkten weißen Kleinwagen stieß und diesen beschädigte, verließ sie die Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Pflichten als Unfallverursacherin zu kümmern. Nach etwa einer Stunde kam die 19-Jährige zum Unfallort zurück, um eine schriftliche ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 11:02

    POL-OG: Lahr - Einbruch mit Folgen

    Lahr (ots) - Die Polizei in Lahr wurde über einen Einbruch in eine Shisha-Bar in der Freiburger Straße informiert. Bisher unbekannte Täter sollen in der Nacht zum Dienstag die Eingangstür der Bar mit einem Hebelwerkzeug aufgebrochen und im Anschluss die Räumlichkeiten durchwühlt haben. Aus einem Geldbeutel soll ein dreistelliger Betrag entwendet worden sein. Weiterhin sollen der oder die Täter zwei Geldautomaten gewaltsam aufgebrochen und Münzgeld im vierstelligen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren