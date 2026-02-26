Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern

A5 - Sperrung nach Auffahrunfall

Achern (ots)

Auf der A5 in Richtung Karlsruhe fuhr am Donnerstagvormittag ein Skoda-Fahrer zwischen Appenweier und Achern bei hoher Geschwindigkeit auf einen Audi auf. Beide Fahrzeuge kamen nach der Kollision auf dem Standstreifen zum Stehen. Bei dem sich gegen 11 Uhr zugetragenen Unfall wurde einer der beteiligten Fahrzeugführer leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die rechte und die mittlere Fahrspur waren teilweise gesperrt. Gegen 12:30 Uhr war die Fahrbahn wieder frei. Der Sachschaden dürfte im Bereich mehrerer Zehntausend Euro liegen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

/vo

