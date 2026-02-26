PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Einbruch mit Folgen

Lahr (ots)

Die Polizei in Lahr wurde über einen Einbruch in eine Shisha-Bar in der Freiburger Straße informiert. Bisher unbekannte Täter sollen in der Nacht zum Dienstag die Eingangstür der Bar mit einem Hebelwerkzeug aufgebrochen und im Anschluss die Räumlichkeiten durchwühlt haben. Aus einem Geldbeutel soll ein dreistelliger Betrag entwendet worden sein. Weiterhin sollen der oder die Täter zwei Geldautomaten gewaltsam aufgebrochen und Münzgeld im vierstelligen Bereich mitgenommen haben. Durch die ermittelnden Polizeibeamten vor Ort konnte im weiteren Verlauf festgestellt werden, dass sich in den Räumlichkeiten der Bar etwa vier Kilogramm Shisha-Tabak ohne Steuerbanderole befanden. Des Weiteren bestand der Verdacht des illegalen Glücksspiels und der Steuerhinterziehung, da zwei Geldspielautomaten ohne Zulassung festgestellt wurden. Die zwei illegalen Automaten wurden sichergestellt und abtransportiert. Neben dem Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Lahr werden diese Verstöße vom Zoll und vom Fachgebiet Gewerbe und Umwelt bearbeitet.

/vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

