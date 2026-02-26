Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Gegen Tunnelmauer geprallt und geflüchtet

Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Ein Autofahrer ist am Mittwochabend auf der Zähringerstraße vor der Einfahrt zum Schlossbergtunnel aus bislang unbekannter Ursache mit der linken Fahrzeugseite seines Wagens gegen den Bordstein der dort befindlichen Verkehrsinsel geprallt. Durch die Kollision wurden beide Reifen und die Felgen des Fahrzeugs beschädigt. In der Folge geriet der Wagen ins Schlingern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte unmittelbar vor der Tunneleinfahrt mit einer Mauer. Im Anschluss verließ der Unfallverursacher die Unfallörtlichkeit, ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Pkw und an der Verkehrsinsel entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zum Fahrer des geflüchteten Autos wurden von Beamten des Polizeireviers Baden-Baden aufgenommen. Den Ermittlern liegen Hinweise auf einen Cadillac als Verursacherfahrzeug vor. Mögliche Zeugen des Unfalls, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer:07221 / 680-0 beim Polizeirevier in Baden-Baden zu melden.

/vo

