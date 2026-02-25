Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unfallhergang noch unklar, gibt es Zeugen?

Offenburg (ots)

Wie sich genau ein Unfall am Dienstagmorgen in der Freiburger Straße abgespielt hat, ist bislang noch unklar. Die beiden Unfallbeteiligten, ein 46 Jahre alter Lastwagenfahrer und eine 56-jährige Hyundai-Lenkerin, machen hierzu unterschiedliche Aussagen, weshalb die Beamten des Polizeireviers Offenburg auf neutrale Beobachtungen von Zeugen hoffen. Fest steht, dass die beiden Verkehrsteilnehmer gegen 8:15 Uhr beim Fahrstreifenwechsel zusammengestoßen sind und hierbei am Hyundai ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstanden ist. Wer nun tatsächlich im Bereich eines dortigen Baumarkts fehlerhaft die Spur gewechselt hat, sollen Zeugenhinweise aufklären. Mögliche Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2200 bei den Ermittlern des Polizeireviers Offenburg.

/wo

