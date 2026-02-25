PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Fahren ohne Führerschein unter Drogeneinfluss

Baden-Baden, Oos (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein Peugeot-Fahrer von Beamten der Bundespolizei in der Wilhelm-Drapp-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeuglenker offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Überdies war das Fahrzeug weder versichert noch ordnungsgemäß zugelassen. Da bei dem 37-jährigen Fahrzeuglenker eine geringe Menge Drogen aufgefunden wurde, wurden Beamte des Polizeireviers Baden-Baden hinzugezogen. Der Mann gab an, den Peugeot von einem Bekannten gekauft und bislang keine Ummeldung vorgenommen zu haben. Aufgrund unklarer Besitzverhältnisse wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und das Kennzeigen wegen fehlendem Versicherungsschutzes entstempelt. Den Fahrer erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

