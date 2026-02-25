POL-OG: Offenburg - Polizist bespuckt und beleidigt

Rastatt (ots) - Am Sonntag kam es zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte im Biblisweg. Gegen 19:15 Uhr verschaffte sich ein bislang Unbekannter durch Aufhebeln eines offenbar gekippten Fensters Zutritt ins Innere. Dort durchsuchte der Einbrecher das erste sowie auch das zweite Obergeschoss und öffnete mehrere Schränke. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Der Täter wurde wie ...

