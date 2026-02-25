POL-OG: Offenburg - Polizist bespuckt und beleidigt
Offenburg (ots)
Ein 26 Jahre alter Mann beschäftigte am Dienstagabend in der Metzgerstraße die Polizeibeamten des Polizeireviers Offenburg. Während der 26-Jährige gegen 17 Uhr einer Personenkontrolle unterzogen wurde, bespuckte und beleidigte dieser einen Polizisten in arabischer Sprache. Zu seinem Nachteil konnte der Polizeibeamte die arabischen Worte verstehen. Der Mittzwanziger muss sich nun unter anderem einer Anzeige wegen Beamtenbeleidigung verantworten. /mk
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell