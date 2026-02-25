Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Rastatt (ots)

Am Sonntag kam es zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte im Biblisweg. Gegen 19:15 Uhr verschaffte sich ein bislang Unbekannter durch Aufhebeln eines offenbar gekippten Fensters Zutritt ins Innere. Dort durchsuchte der Einbrecher das erste sowie auch das zweite Obergeschoss und öffnete mehrere Schränke. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Etwa 180 Zentimeter groß, 30 bis 35 Jahre alt, schwarze Haare, schwarzer Vollbart. Er soll eine schwarze Daunenjacke, eine schwarze Hose und Schuhe mit einer helle Schuhsole getragen haben. Nach Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07222 761-0 zu melden.

/ph

