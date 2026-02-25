PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Rastatt (ots)

Am Sonntag kam es zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte im Biblisweg. Gegen 19:15 Uhr verschaffte sich ein bislang Unbekannter durch Aufhebeln eines offenbar gekippten Fensters Zutritt ins Innere. Dort durchsuchte der Einbrecher das erste sowie auch das zweite Obergeschoss und öffnete mehrere Schränke. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Etwa 180 Zentimeter groß, 30 bis 35 Jahre alt, schwarze Haare, schwarzer Vollbart. Er soll eine schwarze Daunenjacke, eine schwarze Hose und Schuhe mit einer helle Schuhsole getragen haben. Nach Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07222 761-0 zu melden.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 15:36

    POL-OG: Oberharmersbach - Aus Bach geborgen - Nachtragsmeldung

    Oberharmersbach (ots) - Um die genauen Todesumstände zu klären, wurde die Leiche der Verstorbenen obduziert. Danach gibt es keine Hinweise auf fremde Gewalteinwirkung. Die ermittelnden Beamten gehen weiterhin von einem Unfall aus, der zum Tode der 61-Jährigen führte. /vo Pressemitteilung vom 18.02.2026, 11:27 Uhr POL-OG: Oberharmersbach - Aus Bach geborgen Oberharmersbach Zwei Kinder entdeckten am ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 13:35

    POL-OG: Kappelrodeck, Waldulm, Seebach - Diebstähle auf Friedhöfe / Zeugen gesucht

    Kappelrodeck, Waldulm, Seebach (ots) - Seit Freitag (20. Februar) wurden dem Polizeirevier Achern/Oberkirch insgesamt 55 Diebstähle auf den Friedhöfen in Seebach, Waldulm und Kappelrodeck angezeigt. Bislang unbekannte Täter entwendeten dabei gewaltsam Bronzestatuen, Kreuze und weitere metallische Gegenstände von den Beisetzungsstätten. In einigen Fällen blieb es ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 13:20

    POL-OG: Kehl - Einbruch in Sportheim, Zeugenaufruf

    Kehl (ots) - Die Polizei hat nach einem Einbruch am Montagabend in ein Sportheim in der Stadionstraße die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten der/die bislang unbekannten Täter zwischen 18:45 Uhr und 21:15 Uhr das Sportgelände. Dort sollen sie im Sportheim an den Kabinenschlüssel gelangt sein. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten die Diebe aus den Kabinen Schmuck, Bargeld und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren