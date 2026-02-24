Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Einbruch in Sportheim, Zeugenaufruf

Kehl (ots)

Die Polizei hat nach einem Einbruch am Montagabend in ein Sportheim in der Stadionstraße die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten der/die bislang unbekannten Täter zwischen 18:45 Uhr und 21:15 Uhr das Sportgelände. Dort sollen sie im Sportheim an den Kabinenschlüssel gelangt sein. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten die Diebe aus den Kabinen Schmuck, Bargeld und Sportbekleidung im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 07851 893-0 bei den Beamten des Polizeirevier Kehl zu melden.

/mk

