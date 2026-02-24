PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Autofahrer nach Kollision flüchtig

Achern (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der L 87 in der Nacht von Montag auf Dienstag ist der Unfallverursacher geflüchtet. Gegen 01:30 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein, nachdem ein Peugeot-Fahrer im Ost-Kreisverkehr geradeaus gefahren und mit einer Richtungstafel kollidiert war.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten befand sich der Fahrer weder an der Unfallstelle noch in deren unmittelbarer Nähe. Der Anrufer gab an, dass der Fahrer zunächst vom Unfallort geflüchtet, kurz darauf jedoch zurückgekehrt sei. Als er bemerkte, dass die Polizei verständigt worden war, soll er erneut die Flucht ergriffen haben.

Im zurückgelassenen Peugeot fanden die Beamten einen französischen Personalausweis. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. /sk/ml

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211260
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

