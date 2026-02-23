Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau - Frontal kollidiert

Nachtragsmeldung

Rheinau (ots)

Nach dem frontalen Zusammenstoß kurz nach 12 Uhr ist der Fahrer des Fiat noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen. Laut derzeitigem Sachstand soll der 58-Jährige auf seiner Fahrt Richtung Achern auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Der Grund hierfür ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen der Beamten der Verkehrspolizei. Um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren, hat die Staatsanwaltschaft Offenburg einen Gutachter beauftragt. Der Fahrer des Lastwagens kam offenbar mit dem Schrecken davon. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar. Die Sperrung der Landstraße dauert noch bis zu abschließenden Räumung und Reinigung der Unfallstelle an.

/ya

Ursprungsmeldung vom 23.02.2025

Rheinau - Frontal kollidiert

Nach einem schweren Verkehrsunfall am heutigen Montagmittag auf der L87 ist die Landstraße zwischen Freistett und dem Autobahnzubringer aktuell komplett gesperrt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein Pkw-Fahrer unweit des Berger-Sees aus noch unbekannter Ursache frontal mit einem entgegenkommenden Lkw kollidiert sein. Die Maßnahmen der Einsatzkräfte dauern derzeit an.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell