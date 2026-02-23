PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Widerstand gegen Polizeibeamte

Kehl (ots)

Zu Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte kam es am Sonntagabend im Kehler Klinikum. Ein 65-Jahre alter Patient wollte gegen 18:30 Uhr nach mehrfacher Aufforderung des Klinikpersonals das Gebäude nicht verlassen, obwohl er nicht mehr behandlungsbedürftig war. Weil der Senior zudem den laufenden Betrieb gestört haben soll, verständigte das Klinikpersonal die Polizei. Die Polizeibeamten versuchten zunächst auf den 65-Jährigen einzureden. Hierbei zeigte er sich ihnen gegenüber äußerst unkooperativ, weshalb er schließlich aus dem Gebäude hinausbegleitet werden sollte. Der Senior störte auch hier die polizeilichen Maßnahmen erheblich, beleidigte einen Polizeibeamten und spuckte diesem ins Gesicht. Schlussendlich konnte der widerstandleistende Mann mit Hilfe von vier Polizisten und Handschließen nach draußen gebracht werden. Dem 65-Jährigen wurde ein Platzverweis erteilt. Zudem erwarten ihn nun Anzeigen wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

/mk

