Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau - Schwerer Verkehrsunfall Soltau - Verkehrskontrolle mit gefälschtem Führerschein

PI Heidekreis (ots)

Soltau - Schwerer Verkehrsunfall

Am Samstagnachmittag kam ein PKW auf der Kreisstrasse 10 zwischen Moide und Suroide aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Sowohl der 82-jährige Fahrzeugführer als auch 58-jährige Beifahrer (beide Soltauer) wurden schwer verletzt. Der Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme blieb die Kreisstrasse 10 voll gesperrt.

Soltau - Verkehrskontrolle mit gefälschtem Führerschein

Am Samstagnachmittag kontrollierten die Beamten der Polizeiinspektion Heidekreis im Bereich des Autohofes Soltau-Süd einen Opel Vectra. Während der Verkehrskontrolle legte der 28-jährige in Rheinlad-Pfalz wohnende Fahrzeugführer einen gefälschten Führerschein vor. Gegen den Fahrzeugführer wurden zwei Strafverfahren eingeleitet, das Falsifikat sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

