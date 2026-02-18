Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Brand im Lager eines Drogeriemarktes

Heidekreis (ots)

18.02.2026 / Brand im Lager eines Drogeriemarktes

Soltau: Am Mittwoch wurde gegen 11:20 Uhr ein Brand in einem Drogeriemarkt im Innenstadtbereich von Soltau gemeldet. Das Feuer brach nach ersten Erkenntnissen im Lager des Marktes aus. Der Feuerwehr gelang es, den Brand zügig zu löschen und ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile zu verhindern. Die im Gebäude befindlichen Personen wurden durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis vorsorglich evakuiert. Zwei Mitarbeitende der Drogerie erlitten durch das Einatmen von Rauchgasen leichte Verletzungen. Der betroffene Markt sowie zwei angrenzende Geschäfte wurden vorübergehend geschlossen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der entstandene Schaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 50.000 Euro beziffert.

