Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Unter Drogeneinfluss auf E-Scooter; Soltau: Auto prallt gegen Baum; Dorfmark: In den Graben gerutscht

Heidekreis (ots)

17.02.2026 / Unter Drogeneinfluss auf E-Scooter

Soltau: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Dienstagnachmittag einen 20-Jährigen auf seinem E-Scooter am Bahnhof. Dabei stellte sich heraus, dass der junge Mann womöglich unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein entsprechender Drogenvortest reagierte positiv auf THC und Kokain. Dem 20-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen sowie die Weiterfahrt untersagt.

17.02.2026 / Auto prallt gegen Baum

Soltau: Ein 29-jähriger Autofahrer verlor am Dienstagmorgen im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er die winterglatte K 10 von Suroide in Richtung Harber befuhr. Dabei kam er links von der Fahrbahn und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand ein Schaden von über 2.000 Euro.

17.02.2026 / In den Graben gerutscht

Dorfmark: Am Dienstagmorgen verunfallte ein 20-Jähriger auf der winterglatten L 163, zwischen Mengebostel und Dorfmark, in einer Linkskurve mit seinem Auto. Das Fahrzeug rutschte dabei in den Graben und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Der junge Fahrer verletzte sich hierbei leicht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

