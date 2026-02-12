PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Männer stehlen Material von Baustelle und werden kurz darauf gestellt

Bansin (Usedom) (ots)

In der vergangenen Nacht entwendeten zwei Deutsche Baumaterial im Wert von 200 Euro von einer Baustelle und flohen. Kurz darauf konnten sie jedoch durch Polizeibeamte gestellt werden.

Am gestrigen Mittwoch wurde der Einsatzleitstelle gegen 23:25 Uhr ein möglicher Diebstahl mitgeteilt.

Ein aufmerksamer Hinweisgeber beobachtete, wie ein dunkler Pkw am Fahrbahnrand in der Bansiner Waldstraße hielt und in weiterer Folge zwei männliche Personen aus dem Fahrzeug stiegen. Eine der Personen entfernte sich zunächst vom Auto in Richtung Bergstraße, kam kurz darauf jedoch mit einem größeren Gegenstand wieder, welcher anschließend im Fahrzeug verstaut wurde.

Als die beiden Männer mit dem Fahrzeug davonfuhren, ahnte der Hinweisgeber, dass soeben eine Straftat begangen worden sein könnte.

Aufgrund der Fahrzeugbeschreibung konnten die Beamten der umliegenden Reviere direkt mit der Suche nach dem Fahrzeug und dessen Insassen beginnen, welche kurz darauf von Erfolg gekrönt wurde.

Beamte des Polizeihauptrevieres Anklam konnten das Fahrzeug samt seiner Insassen im Alter von 28 und 24 Jahren auf der B 110, in der Nähe von Anklam, stoppen und einer Kontrolle unterziehen.

Dabei wurde im Fahrzeug der beiden Täter Baumaterial im Wert von circa 200 Euro aufgefunden. Es stellte sich heraus, dass dieses zuvor von einer Baustelle in Bansin entwendet wurde.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

