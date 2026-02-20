Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Böller in Bus geworfen; Walsrode: Einbruch; Munster: Wiederholt ohne Führerschein unterwegs; Bad Fallingbostel: Alkoholisiert mit Sattelzug unterwegs

Heidekreis (ots)

19.02.2026 / Böller in Bus geworfen

Soltau: Am Donnerstag warfen zwei bislang unbekannte Personen gegen 13:30 Uhr einen gezündeten Böller in einen Bus am Bahnhof. Durch die Explosion wurde ein 18-jähriger Fahrgast leicht verletzt. Sachschaden am Bus entstand nach derzeitigem Stand nicht. Die Polizei in Soltau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 05191-93800 zu melden.

19.02.2026 / Einbruch in Einfamilienhaus

Walsrode: Unbekannte drangen am Donnerstag, in der Zeit von 16:45 Uhr bis 20:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Ostmarkstraße ein. Die Täter gelangten dabei über ein rückwärtig gelegenes Fenster in das Haus. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

19.02.2026 / Wiederholt ohne Führerschein unterwegs

Munster: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am späten Donnerstagabend gegen 22:50 Uhr im Stadtgebiet von Munster einen 39-jährigen Autofahrer. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Fahrzeugschlüssel wurde daraufhin sichergestellt und kurz vor Mitternacht an einen Bekannten des 39-Jährigen übergeben. Nur wenige Minuten später überprüfte eine weitere Streifenwagenbesatzung dasselbe Fahrzeug erneut. Am Steuer saß abermals der 39-Jährige, der zuvor noch eingeräumt hatte, dass es keine gute Idee gewesen sei, ohne Fahrerlaubnis ein Fahrzeug zu führen. Gegen den Mann wurden zwei Strafverfahren eingeleitet.

19.02.2026 / Alkoholisiert mit Sattelzug unterwegs

Bad Fallingbostel: Der 40-jährige Fahrer eines Sattelzuges pustete am Donnerstagnachmittag einen Wert von 0,96 Promille, nachdem er durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis im Hartemer Weg kontrolliert wurde. Dem Mann, der sich auf ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einstellen muss, wurde die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell