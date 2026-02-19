Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis; Walsrode: 17-Jähriger betrunken am Steuer; Walsrode/A 7: Sattelzug übersieht Auto

Heidekreis (ots)

18.02.2026 / Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis

Bad Fallingbostel: Am frühen Mittwochabend führten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis eine Verkehrskontrolle durch und überprüften dabei einen 37-jährigen Autofahrer. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,63 Promille. Gegen den 37-Jährigen wurden daraufhin sowohl ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis als auch ein auch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund des festgestellten Alkoholwertes eingeleitet.

18.02.2026 / 17-Jähriger betrunken am Steuer

Walsrode: Am späten Mittwochabend erhielt die Polizei einen Hinweis auf einen offenbar stark alkoholisierten 17-Jährigen, der zuvor mit einem Auto im Innenstadtbereich von Walsrode unterwegs gewesen sein soll. Bei der anschließenden Kontrolle bestätigte sich der Verdacht: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,15 Promille. Aufgrund der erheblichen Alkoholisierung wurde dem Jugendlichen eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die Einsatzkräfte der Polizei seine Prüfbescheinigung für das begleitete Fahren ab 17 Jahren sicher. Der 17-Jährige muss sich nun auf ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie auf ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, da er ohne die vorgeschriebene Begleitperson am Straßenverkehr teilgenommen hat, einstellen.

18.02.2026 / Sattelzug übersieht Auto

Walsrode/A 7: Der 38-jährige Fahrer eines Sattelzuges übersah am Mittwochmittag auf der A 7 in Fahrtrichtung Hannover beim Wechseln des Fahrstreifens ein neben ihm fahrendes Auto. Dessen 34-jähriger Fahrer wich daraufhin nach links aus, verlor dabei jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam es zunächst zu einem Zusammenstoß mit dem Sattelzug, bevor das Auto gegen die Mittelschutzplanke prallte. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell