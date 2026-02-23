PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Vorläufige Festnahme nach exhibitionistischen Handlungen

Rastatt (ots)

Ein Mann soll sich am Sonntagabend gegen 22:50 Uhr auf einem Parkplatz im Richard-Wagner-Ring vor einer Frau entblößt und an sich unsittliche Handlungen im Intimbereich vorgenommen haben. Nachdem die Frau den Vorfall über den Notruf der Polizei meldete, wurde eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen eingeleitet, was im späteren Verlauf zur vorläufigen Festnahme eines Verdächtigen führte. Die Ermittlungen, ob es sich hierbei zweifelsfrei um den Gesuchten handelt, werden nun von der Kriminalpolizei in Rastatt geführt und dauern an.

/ml/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
