Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Fessenbach - Überholvorgang verhindert

Offenburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntagnachmittag auf der Weinbergstraße. Ein 42-jähriger Autofahrer befuhr gegen 15:30 Uhr mit seinem Seat die Weinbergstraße in Richtung Ortenberg. Ein vor ihm fahrender BMW soll plötzlich stark und scheinbar ohne ersichtlichen Grund abgebremst und angehalten haben, woraufhin der 42-Jährige zum Überholen ausgeschert habe. Als sich die beiden Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, soll der 18-jährige Fahrer des BMW stark beschleunigt haben, so dass der Fahrzeugführer des Seats den Überholvorgang abbrechen musste. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte der 42-Jährige nach dem Ortsausgang erneut den BMW zu überholen. Trotz des herannahenden Gegenverkehres habe der 18-Jährige dann seine Geschwindigkeit erneut stark beschleunigt, woraufhin der Fahrer des Seats wieder nach rechts einscheren musste. Hierbei streifte er den BMW seitlich, wodurch beide Fahrzeuge leicht beschädigt wurden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Es entstand allerdings einen Sachschaden von circa 5.000 Euro. Gegen den Fahrer des BMW wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

/mk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell