PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Fessenbach - Überholvorgang verhindert

Offenburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntagnachmittag auf der Weinbergstraße. Ein 42-jähriger Autofahrer befuhr gegen 15:30 Uhr mit seinem Seat die Weinbergstraße in Richtung Ortenberg. Ein vor ihm fahrender BMW soll plötzlich stark und scheinbar ohne ersichtlichen Grund abgebremst und angehalten haben, woraufhin der 42-Jährige zum Überholen ausgeschert habe. Als sich die beiden Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, soll der 18-jährige Fahrer des BMW stark beschleunigt haben, so dass der Fahrzeugführer des Seats den Überholvorgang abbrechen musste. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte der 42-Jährige nach dem Ortsausgang erneut den BMW zu überholen. Trotz des herannahenden Gegenverkehres habe der 18-Jährige dann seine Geschwindigkeit erneut stark beschleunigt, woraufhin der Fahrer des Seats wieder nach rechts einscheren musste. Hierbei streifte er den BMW seitlich, wodurch beide Fahrzeuge leicht beschädigt wurden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Es entstand allerdings einen Sachschaden von circa 5.000 Euro. Gegen den Fahrer des BMW wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

/mk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 11:01

    POL-OG: Baden-Baden - Widerstand gegen Polizeibeamte - Mann verletzt sich und eine Beamtin

    Baden-Baden (ots) - Am Freitagnachmittag kam es in der Königsberger Straße im Rahmen einer Identitätsfeststellung zu einem Vorfall, bei dem ein augenscheinlich alkoholisierter Mann gegen die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden Widerstand leistete. Zunächst sollte gegen 16:45 Uhr bei dem 36-jährigen Mann eine Identitätsfeststellung durchgeführt werden. Da er ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 14:10

    POL-OG: Offenburg - Schaden durch Brand

    Offenburg (ots) - Einen Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich dürfte am Sonntagmittag an einem Porsche in der Otto-Hahn-Straße entstanden sein. Ein 70 Jahre alter Mann wollte sein Fahrzeug nach einem Unfallgeschehen im Stadtgebiet nur wenige hundert Meter zur Werkstatt fahren als er plötzlich Rauch und Flammen wahrnehmen konnte. Durch beherztes Eingreifen konnte ein größerer Brand am Fahrzeug verhindert ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 14:02

    POL-OG: Hausach - Bei Brand verletzt

    Hausach (ots) - Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei wurden am Sonntag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus alarmiert. Bewohner einer Erdgeschosswohnung hatten kurz vor 12 Uhr den Notruf gewählt, nachdem sie Flammen und Rauch bemerkt hatten. Die Feuerwehren aus Hausach und Haslach konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Den ersten Erkenntnissen zur Folge dürfte der Brand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren