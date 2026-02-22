Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Bei Brand verletzt

Hausach (ots)

Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei wurden am Sonntag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus alarmiert. Bewohner einer Erdgeschosswohnung hatten kurz vor 12 Uhr den Notruf gewählt, nachdem sie Flammen und Rauch bemerkt hatten. Die Feuerwehren aus Hausach und Haslach konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Den ersten Erkenntnissen zur Folge dürfte der Brand mutmaßlich in der Küche ausgebrochen sein. Eine 72 Jahre alte Frau wurde mit schweren Brandverletzungen durch einen Rettungshubschrauber zur medizinischen Behandlung in ein Klinikum geflogen. Ein 76 Jahre alter Mann blieb unverletzt. Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Die Hauptstraße musste für zwei Stunden, bis gegen 14 Uhr, gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden vom Polizeirevier Haslach geführt.

/ BME

