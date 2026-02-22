PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Brand eines Pelletlager

Willstätt (ots)

Am Sonntagmorgen, 05:30 Uhr, wurde über Notruf der Brand in einem Garagenanbau an einem Wohnhaus in Willstätt, Hauptstraße, gemeldet. In dem Anbau befinden sich im Erdgeschoß eine Garage und darüber ein Pelletlager für eine Pelletheizung. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet die Holzverkleidung des Lagers in Brand, worauf auch die Gebäudehülle Feuer fing. Von der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden, bevor das angebaute Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen wurde. Personen kamen nicht zu Schaden. Da sich die gelagerten Pellets, mehrere Tonnen, mit dem Löschwasser vollsogen, entstand nun ein statisches Problem, weshalb das Lager von der Feuerwehr in aufwendiger Arbeit geräumt werden muss. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

A/Him

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-210
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 14:27

    POL-OG: Willstätt - Unfall mit Totalschaden

    Willstätt (ots) - Eine 88-jährige Ford-Fahrerin wollte am Freitagnachmittag gegen 12:30 Uhr von der Bundesstraße B28 bei Willstätt auf die Landesstraße L90 in Richtung Odelshofen abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah die Seniorin eine 28-jährige Renault-Fahrerin, die von Willstätt kommend in Richtung Odelshofen fuhr. Trotz einer Vollbremsung durch die Renault-Lenkerin kam es zu einer Kollision der beiden ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 12:10

    POL-OG: Friesenheim, Schuttern - Ingewahrsamnahme

    Friesenheim, Schuttern (ots) - Freitagfrüh gegen 1 Uhr wurde ein Störenfried in der Straße "Auf der Gänsalm" gemeldet. Dem offenbar unter Alkoholeinfluss stehende Mann wurde ein Platzverweis erteilt, dem er nur widerwillig nachkam und sich fußläufig mit seinem E-Scooter entfernte. Kurze Zeit später wurde der Mann jedoch fahrend auf seinem E-Scooter festgestellt und erneut einer Kontrolle unterzogen. Dabei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren