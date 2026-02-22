Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Brand eines Pelletlager

Willstätt (ots)

Am Sonntagmorgen, 05:30 Uhr, wurde über Notruf der Brand in einem Garagenanbau an einem Wohnhaus in Willstätt, Hauptstraße, gemeldet. In dem Anbau befinden sich im Erdgeschoß eine Garage und darüber ein Pelletlager für eine Pelletheizung. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet die Holzverkleidung des Lagers in Brand, worauf auch die Gebäudehülle Feuer fing. Von der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden, bevor das angebaute Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen wurde. Personen kamen nicht zu Schaden. Da sich die gelagerten Pellets, mehrere Tonnen, mit dem Löschwasser vollsogen, entstand nun ein statisches Problem, weshalb das Lager von der Feuerwehr in aufwendiger Arbeit geräumt werden muss. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

