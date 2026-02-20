Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Unfall mit Totalschaden

Willstätt (ots)

Eine 88-jährige Ford-Fahrerin wollte am Freitagnachmittag gegen 12:30 Uhr von der Bundesstraße B28 bei Willstätt auf die Landesstraße L90 in Richtung Odelshofen abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah die Seniorin eine 28-jährige Renault-Fahrerin, die von Willstätt kommend in Richtung Odelshofen fuhr. Trotz einer Vollbremsung durch die Renault-Lenkerin kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei die Ford-Fahrerin leicht verletzt wurde. Beide Fahrzeuglenkerinnen wurden von Rettungskräften vor Ort vorsorglich untersucht. An den Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 60.000 Euro. Für die Bergungs- und Reinigungsaufgaben wurde die L90 teilweise voll gesperrt. /vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell