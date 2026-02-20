Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Nach Einbruchsversuch in Haft

Zeugen gesucht

Sinzheim (ots)

Mit einer Festnahme und einem Haftbefehl mündete ein Einbruchsversuch in der Bergseestraße am frühen Dienstagabend. Ein Zeuge hatte gegen 18:25 Uhr zwei Verdächtige dabei beobachtet, wie sie offenbar in das Haus seines Nachbarn einbrechen wollten. Dabei sollen sie versucht haben, durch eine Balkontüre und ein Fenster in das Gebäude zu gelangen. Ohne weiteres Zögern rief der Anwohner die Polizei, was zur Folge hatte, dass wenig später die erste Streifenwagenbesatzung vor Ort eintraf und die beiden Männer feststellen konnte. Diese ergriffen daraufhin zu Fuß die Flucht und wurden von den Polizeibeamten verfolgt. Einer der mutmaßlichen Einbrecher, ein 34 Jahre alter kosovarische Staatsangehöriger, konnte daraufhin eingeholt und festgenommen werden. Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Tatgenossen, auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers, verlief ohne Erfolg. Zu seiner Identität und Aufenthaltsort haben die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt die Ermittlungen eingeleitet. Der Flüchtende ist möglicherweise mit einem grünen VW Passat mit schwedischem Kennzeichen unterwegs. Der Festgenommene wurde am Mittwoch einem Haftrichter beim Amtsgericht Baden-Baden vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und erließ Untersuchungshaftbefehl. Der Mann wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Ob mögliche Zusammenhänge zu zurückliegenden Einbrüchen bestehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Hierzu haben Kriminaltechniker Spuren am Tatort zum Abgleich gesichert.

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Mittäter und dem möglicherweise von ihm benutzten VW Passat liefern können, wenden sich unter der Hinweisnummer 0781 21-2820 an die Ermittler der Kripo!

Zur Verhinderung von Wohnungseinbruchsdiebstählen gibt die Polizei folgende Präventionshinweise:

-Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab!

-Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster!

-Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck!

-Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus!

-Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück!

-Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei!

-Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit bspw. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter!

-Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen.

-Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen.

Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Web-seite der Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

Einbruchschutzberatung:

Wir bieten Ihnen eine kostenlose Einbruchschutzberatung zuhause an. Polizeipräsidium Offenburg, Referat Prävention

0781 / 21-4515 oder 0781 / 21-1041 oder 07222 / 761-405

