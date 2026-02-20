Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Auf gestohlenem E-Bike unterwegs

Offenburg (ots)

Aufgrund einer Verkehrskontrolle an der Gustav-Ree-Anlage am Donnerstagnachmittag konnte ein entwendetes Fahrrad wieder an dessen rechtmäßigen Besitzer übergeben werden. Ein 47-jähriger Mann fuhr gegen 15 Uhr auf dem E-Bike mit einer augenscheinlich unsicheren und schwankenden Fahrweise in Richtung Unionrampe, wodurch Polizeibeamte des Polizeireviers Offenburg auf ihn aufmerksam wurden. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle zeigte sich ein Atemalkoholwert von circa 0,9 Promille. Der Mann gab außerdem an unter dem Einfluss von weiteren berauschenden Mitteln zu stehen. Daraufhin wurde er zur Blutentnahme in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Zudem stellte sich heraus, dass der 47-Jährige das E-Bike kurz zuvor gestohlen hatte. Wenig später konnte der Besitzer des Fahrrads ausfindig gemacht werden und das Zweirad wieder an ihn zurückgegeben werden. Den Tatverdächtigen erwarten nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und besonders schweren Diebstahls.

/mk

