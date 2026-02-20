Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal - Silberner BMW nach Unfallflucht gesucht - Aufklärung durch Hinweis eines Nachbarn - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Bühlertal (ots)

Die Unfallflucht am Donnerstag vor einer Woche (13. Februar 2026) in der Seßgasse ist dank des Hinweises eines Zeugen geklärt. Der mutmaßliche Verursacher, ein 88 Jahre alter Mann, hat sich beim Polizeirevier Bühl gemeldet und die Unfallverursachung eingestanden. Hierzu bedurfte es allerdings des Impulses eines Nachbarn. Dieser hatte nämlich den Presseaufruf der Polizei gelesen und parallel hierzu ein entsprechendes Schadensmuster am Wagen des lebensälteren Mannes erkannt. Kurzum setzte sich der Nachbar mit dem 88-Jährigen in Verbindung, woraufhin sich der Senior bei der Polizei meldete. Er sicherte zu, sich wegen der Schadensregulierung mit der Gemeinde Bühlertal in Verbindung zu setzen. Dennoch muss er sich wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Pressemitteilung vom 13.02.2026, 17 Uhr

Bühlertal - Silberner BMW nach Unfallflucht gesucht, Hinweise erbeten

Die Beamten des Polizeireviers Bühl hoffen nach einer Unfallflucht am späten Donnerstagnachmittag in der Seßgasse auf Hinweise aus der Bevölkerung. Gesucht wird ein silberfarbener 3er BMW E46 oder ein 5er BMW E39 mit Baujahr zwischen 1998 und 2005. Der bislang unbekannte Fahrer des gesuchten Wagens hat gegen 17:15 Uhr einen dortigen gusseisernen Pfosten gerammt und hierbei einen Schaden von etwa 1.400 Euro hinterlassen. An der Unfallstelle aufgefundene Fahrzeugteile lassen auf einen BMW als Verursacherfahrzeug schließen. Hinweise zu dem geflüchteten Wagen werden unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 an die Ermittler des Polizeireviers Bühl erbeten.

