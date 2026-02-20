Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Iffezheim - Aufrichtig: Zwei Mal Bargeld bei der Polizei abgegeben - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Bühl, Iffezheim (ots)

Im Verlauf der vergangenen Woche legten gleich zwei Bürger beim Auffinden von Bargeld Ehrlichkeit an den Tag. Nicht nur die Polizei freut sich über solch aufrichtiges Handeln, insbesondere die Eigentümer der verlorenen Gegenstände sind überglücklich.

Auf seinem Grundstück in Weitenung fand ein 71-Jähriger am Sonntagmorgen einen Herrengeldbeutel und brachte diesen umgehend zum Polizeirevier in Bühl. In dem Geldbeutel befanden sich Bargeld und verschiedene Karten, wodurch der Eigentümer schnell ermittelt und kontaktiert werden konnte. Dieser gab an, seinen Geldbeutel während einer Fastnachtsveranstaltung verloren zu haben und war hoch erfreut, als er ihn mit vollständigem Inhalt bei der Polizei abholen konnte.

Eine weitere Fundsache tauchte am Montagmittag bei den Aufräumarbeiten des "Narrendorfs" im Bereich der Maria-Gress-Schule in Iffezheim auf. Dort fand ein 32-Jähriger eine kleine Umhängetasche, welche er am Montagvormittag beim Polizeiposten in Iffezheim abgab. Inhalt der Tasche war Bargeld sowie ein Personalausweis, weshalb auch hier die Eigentümerin schnell ausfindig gemacht und die Fundstücke in die rechtmäßigen Hände zurückgegeben werden konnten.

