Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach -Unfallgeschädigter gesucht

Zell am Harmersbach (ots)

Ein 22-jähiger Autofahrer teilte am Montagvormittag der Polizei in Zell am Harmersbach mit, dass er auf dem Weg zur Arbeit um kurz vor 7 Uhr einen Unfall verursachte, bei dem ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto beschädigt wurde. Der Unfall ereignete sich auf der Nordracher Straße in Richtung Nordrach, in der Nähe der ehemaligen Videothek. Das Fahrzeug des Unfallverursachers hat Schäden am rechten Seitenspiegel, was darauf hindeutet, dass das geparkte Fahrzeug möglicherweise Schäden am linken Seitenspiegel hat. Das geparkte Fahrzeug könnte ein grauer oder schwarzer Mini Cooper oder ein Pkw einer anderen Fahrzeugmarke gewesen sein. Der Besitzer des beschädigten Fahrzeugs wird gebeten, sich telefonisch unter 07835 / 547490 beim Polizeiposten in Zell am Harmersbach zu melden.

/sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell