PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Goldscheuer - Kinder verdächtig angesprochen
Zeugen gesucht

Kehl, Goldscheuer (ots)

Nach einem verdächtigen Vorfall am Sonntagmittag an einem Skaterplatz in Goldscheuer suchen die Polizeibeamten des Polizeireviers Kehl Zeugen. Den Angaben zweier Kinder zufolge, die sich gegen 13.30 Uhr auf dem Gelände im Markusweg aufgehalten haben sollen, wurden die beiden Jungen hierbei von einem unbekannten Mann angesprochen. Der etwa 50 bis 60 Jahre alte Fremde soll sie demnach gefragt haben, ob sie sich Bargeld verdienen wollen, ohne genauer darauf eingegangen zu sein. Die Kinder sollen ihm daraufhin zu Verstehen gegeben haben, das sie die Polizei verständigen würden, woraufhin der Unbekannte mit einem silbernen Fahrrad das Weite suchte.

Der Mann soll nach Angaben der Jungen ein deutsches Erscheinungsbild gehabt haben. Er trug weiße, kurze Haare, ohne Bart. Darüber hinaus soll er neben einem grauen Helm eine schwarze Sonnenbrille und einen auffälligen, neongelben Rucksack mit sich geführt haben.

Auch wenn es bis dahin zu keinen strafbaren Handlungen kam, nehmen die Ermittler den Vorfall Ernst. Im vergangenen Jahr soll es bereits zu einem ähnlichen, wie von den beiden 10- und 12-jährigen Jungs geschilderten Vorfall, mit einem unbekannten Mann und derselben auffälligen Personenbeschreibung gekommen sein. In den vergangenen Tagen eingeleitete Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen im Umfeld des Skaterplatzes führten nicht zum Antreffen eines Verdächtigen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei dringend Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten oder dem benannten Vorfall geben können. Hinweise werden unter der Rufnummer 07851 893-0 erbeten.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 12:02

    POL-OG: Kehl - Nach Platzverweis in Gewahrsam genommen

    Kehl (ots) - Ein amtsbekannter und unter Alkoholeinfluss stehender Mann hat am Mittwochabend gleich mehrere Polizeieinsätze in der Hauptstraße ausgelöst. Zunächst betätigte die Angestellte eines Ladengeschäfts gegen 18:20 Uhr den Alarmknopf, nachdem eine männliche Person vor dem Geschäft mit einem Messer hantiert haben soll. Sofort ausrückende Beamte des Polizeireviers Kehl trafen auf einen 27-Jährigen, fanden ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 11:07

    POL-OG: Achern - Einbruch in Tiefgarage, Zeugenaufruf

    Achern (ots) - Wie am Mittwoch festgestellt wurde, haben sich bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstag und Mittwoch gewaltsam Zugang zu einer Tiefgarage einer Immobilienfirma in der Straße "Rennwiese" verschafft. Die Einbrecher sollen anschließend versucht haben, in den Fahrradkeller zu gelangen, was ihnen aber misslang. Ein Diebstahlschaden konnte bislang nicht festgestellt werden. Der entstandene ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 11:04

    POL-OG: Lahr - Wohnungseinbruch

    Lahr (ots) - Ein bislang Unbekannter ist im Verlauf des Mittwochs in eine Wohnung in der Schwarzwaldstraße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 15:20 Uhr und 19:10 Uhr zerschlug der Einbrecher das Fenster einer Terassentür und durchsuchte die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen. /sk Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781/21-1211 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren