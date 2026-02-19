Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Goldscheuer - Kinder verdächtig angesprochen

Zeugen gesucht

Kehl, Goldscheuer (ots)

Nach einem verdächtigen Vorfall am Sonntagmittag an einem Skaterplatz in Goldscheuer suchen die Polizeibeamten des Polizeireviers Kehl Zeugen. Den Angaben zweier Kinder zufolge, die sich gegen 13.30 Uhr auf dem Gelände im Markusweg aufgehalten haben sollen, wurden die beiden Jungen hierbei von einem unbekannten Mann angesprochen. Der etwa 50 bis 60 Jahre alte Fremde soll sie demnach gefragt haben, ob sie sich Bargeld verdienen wollen, ohne genauer darauf eingegangen zu sein. Die Kinder sollen ihm daraufhin zu Verstehen gegeben haben, das sie die Polizei verständigen würden, woraufhin der Unbekannte mit einem silbernen Fahrrad das Weite suchte.

Der Mann soll nach Angaben der Jungen ein deutsches Erscheinungsbild gehabt haben. Er trug weiße, kurze Haare, ohne Bart. Darüber hinaus soll er neben einem grauen Helm eine schwarze Sonnenbrille und einen auffälligen, neongelben Rucksack mit sich geführt haben.

Auch wenn es bis dahin zu keinen strafbaren Handlungen kam, nehmen die Ermittler den Vorfall Ernst. Im vergangenen Jahr soll es bereits zu einem ähnlichen, wie von den beiden 10- und 12-jährigen Jungs geschilderten Vorfall, mit einem unbekannten Mann und derselben auffälligen Personenbeschreibung gekommen sein. In den vergangenen Tagen eingeleitete Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen im Umfeld des Skaterplatzes führten nicht zum Antreffen eines Verdächtigen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei dringend Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten oder dem benannten Vorfall geben können. Hinweise werden unter der Rufnummer 07851 893-0 erbeten.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell