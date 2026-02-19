POL-OG: Lahr - Wohnungseinbruch

Gernsbach, Scheuern (ots) - Ein 54 Jahre alter Mann hat in der Nacht zu Donnerstag gegen 1:45 Uhr zwei Mülltonnen in der Scheuerner Straße in Brand gesetzt. Ein Zeuge konnte den Mittfünfziger dabei beobachten, wie er zunächst einen Zigarettenstummel in eine gelbe Tonne geworfen habe, wodurch diese kurze Zeit später in Vollbrand stand. Einige Meter weiter, an der Einmündung zum "Gartenäcker", soll er einen weiteren ...

