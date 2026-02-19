PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Wohnungseinbruch

Lahr (ots)

Ein bislang Unbekannter ist im Verlauf des Mittwochs in eine Wohnung in der Schwarzwaldstraße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 15:20 Uhr und 19:10 Uhr zerschlug der Einbrecher das Fenster einer Terassentür und durchsuchte die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 10:45

    POL-OG: Ortenaukreis - Verkehrspolizei ahndet mehrere Verstöße

    Ortenaukreis (ots) - Gleich mehrere Fahrzeugführer gingen zwischen Mittwoch und Donnerstag Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg ins Netz, da sie ohne die erforderliche Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teilgenommen hatten. Gegen 11.30 Uhr kontrollierten die Verkehrsspezialisten am Mittwochvormittag in der Geroldsecker Vorstadt in Lahr einen 38-jährigen Fahrer eines ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 10:34

    POL-OG: Gernsbach, Scheuern - Zwei Mülltonnen entzündet

    Gernsbach, Scheuern (ots) - Ein 54 Jahre alter Mann hat in der Nacht zu Donnerstag gegen 1:45 Uhr zwei Mülltonnen in der Scheuerner Straße in Brand gesetzt. Ein Zeuge konnte den Mittfünfziger dabei beobachten, wie er zunächst einen Zigarettenstummel in eine gelbe Tonne geworfen habe, wodurch diese kurze Zeit später in Vollbrand stand. Einige Meter weiter, an der Einmündung zum "Gartenäcker", soll er einen weiteren ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 10:27

    POL-OG: Bühl / L84 - Polizei sucht Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall - Nachtragsmeldung

    Bühl / L84 (ots) - Nach dem Unfall in den frühen Sonntagmorgenstunden haben die zwischenzeitlichen Ermittlungen der Verkehrspolizei Baden-Baden ergeben, dass es sich bei dem flüchtigen Pkw um einen blauen Fiat Punto handeln soll. Dieser dürfte im Frontbereich entsprechende Unfallbeschädigungen aufweisen. Hinweise zu dem Fahrzeug und dem möglichen Fahrer werden an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren