POL-OG: Lahr - Wohnungseinbruch
Lahr (ots)
Ein bislang Unbekannter ist im Verlauf des Mittwochs in eine Wohnung in der Schwarzwaldstraße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 15:20 Uhr und 19:10 Uhr zerschlug der Einbrecher das Fenster einer Terassentür und durchsuchte die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.
