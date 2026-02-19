PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, Scheuern - Zwei Mülltonnen entzündet

Gernsbach, Scheuern (ots)

Ein 54 Jahre alter Mann hat in der Nacht zu Donnerstag gegen 1:45 Uhr zwei Mülltonnen in der Scheuerner Straße in Brand gesetzt. Ein Zeuge konnte den Mittfünfziger dabei beobachten, wie er zunächst einen Zigarettenstummel in eine gelbe Tonne geworfen habe, wodurch diese kurze Zeit später in Vollbrand stand. Einige Meter weiter, an der Einmündung zum "Gartenäcker", soll er einen weiteren Zigarettenstummel in eine grüne Tonne geworfen haben. Im Zuge einer anschließenden Fahndung konnte der 54-Jährige von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Gaggenau angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der Mann räumte die Taten noch vor Ort ein. Ein durchgeführter Atemalkoholtest brachte einen Wert von circa 1,6 Promille ans Licht. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Sachbeschädigung. /mk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 10:27

    POL-OG: Bühl / L84 - Polizei sucht Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall - Nachtragsmeldung

    Bühl / L84 (ots) - Nach dem Unfall in den frühen Sonntagmorgenstunden haben die zwischenzeitlichen Ermittlungen der Verkehrspolizei Baden-Baden ergeben, dass es sich bei dem flüchtigen Pkw um einen blauen Fiat Punto handeln soll. Dieser dürfte im Frontbereich entsprechende Unfallbeschädigungen aufweisen. Hinweise zu dem Fahrzeug und dem möglichen Fahrer werden an ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 16:53

    POL-OG: Ortenberg - Mann verletzt, gibt es Zeugen?

    Ortenberg (ots) - Die Beamten des Polizeipostens Gengenbach sind im Zusammenhang mit dem Auffinden eines schwer verletzten Mannes am Sonntagabend auf der Suche nach Hinweisgebern. Bei einer routinemäßigen Fußstreife von Sanitätern durch die Straßen einer Fastnachtsveranstaltung sind diese kurz nach 19:30 Uhr auf einen 37-Jährigen gestoßen, der verletzt vor einem Zelt auf dem Boden saß. Wie sich der Mann die ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 14:32

    POL-OG: Offenburg - Polizeieinsatz nach Apothekenbesuch

    Offenburg (ots) - Durch eine aufmerksame Angestellte kam es am Dienstag zu einem Polizeieinsatz in der Hauptstraße. Kurz vor 17 Uhr meldete eine 55-jährige Apothekerin, dass ein junges Paar die Apotheke betreten hatte und offensichtlich stark alkoholisiert waren. Die weibliche Person signalisierte offensichtlich, dass sie Hilfe benötigte. Aufgrund dieses Eindrucks und sichtbarer Verletzungen verständigte die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren