Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, Scheuern - Zwei Mülltonnen entzündet

Gernsbach, Scheuern (ots)

Ein 54 Jahre alter Mann hat in der Nacht zu Donnerstag gegen 1:45 Uhr zwei Mülltonnen in der Scheuerner Straße in Brand gesetzt. Ein Zeuge konnte den Mittfünfziger dabei beobachten, wie er zunächst einen Zigarettenstummel in eine gelbe Tonne geworfen habe, wodurch diese kurze Zeit später in Vollbrand stand. Einige Meter weiter, an der Einmündung zum "Gartenäcker", soll er einen weiteren Zigarettenstummel in eine grüne Tonne geworfen haben. Im Zuge einer anschließenden Fahndung konnte der 54-Jährige von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Gaggenau angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der Mann räumte die Taten noch vor Ort ein. Ein durchgeführter Atemalkoholtest brachte einen Wert von circa 1,6 Promille ans Licht. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Sachbeschädigung. /mk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell