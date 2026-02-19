Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl

L84 - Polizei sucht Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall - Nachtragsmeldung

Bühl / L84 (ots)

Nach dem Unfall in den frühen Sonntagmorgenstunden haben die zwischenzeitlichen Ermittlungen der Verkehrspolizei Baden-Baden ergeben, dass es sich bei dem flüchtigen Pkw um einen blauen Fiat Punto handeln soll. Dieser dürfte im Frontbereich entsprechende Unfallbeschädigungen aufweisen. Hinweise zu dem Fahrzeug und dem möglichen Fahrer werden an die Verkehrspolizei Baden-Baden, 07221 97230-300, erbeten.

/rs

Ursprüngliche Meldung vom Sonntag, 15. Februar 2026, 06:57 Uhr

Bühl / L84 - Polizei sucht Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall

In der Nacht des 15.02.2025 gegen 03:05 Uhr kam es auf der L 84 zwischen Steinbach und Bühl zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 33-jähriger Fußgänger schwer verletzt wurde. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr nach ersten Erkenntnissen die L 84 von Steinbach kommend in Richtung Bühl und erfasste den 33-jährigen Fußgänger in Höhe der Einmündung Immensteinstraße/Affentaler WG. Dieser befand sich zum Unfallzeitpunkt wohl fußläufig auf der Fahrbahnmitte in Richtung Steinbach. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den verletzten 33-Jährigen zu kümmern. Der schwer verletzte Fußgänger wurde durch das DRK in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Verkehrsunfalldienst Baden-Baden hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht daher Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, insbesondere zu dem Fußgänger auf der L 84 sowie Hinweise zu einem möglicherweise blauen Fahrzeug mit entsprechenden Unfallschäden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07221/97230-0 zu melden.

/AFK

